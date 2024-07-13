Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Ticaret Borsasındaki hububat satış seansına katıldı.

Belediye Başkanı Dere, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik ile birlikte Sungurlu Ticaret Borsasını ziyaret etti. Burada çiftçiler ile bir araya gelen Dere, çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

Dere açıklamasında “Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Yetik’le birlikte Sungurlu Ticaret Borsasını ziyaret ederek Borsamızda gerçekleşen hububat satış seansına katıldık. Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Kürbüz; Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Sungurlu Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kadir Kolcu ve çalışma arkadaşlarına nazik misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyor; tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.