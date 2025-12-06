Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyarette Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya ilçede 2026 yılında yapılması hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan İsbir, Ortaköy içme suyu şebeke hattının değiştirilmesi, Yükderesi Göletinin ihalesi ve Çorum-Ortaköy karayolunun tamamlanması noktasında taleplerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Ortaköy’ün projelerini yakından takip etiğini belirterek, ziyaretinden dolayı Başkan İsbir’e teşekkür etti.

