Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum Baro Başkanlığına tekrar seçilen Turan Kalıpcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan İsbir ziyarette yaptığı konuşmada, “Barolar yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği görevlerinin yanında, yargı sisteminin bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğinde ve hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar. Bu kutsal görevde başarılar diliyorum” dedi.

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan İsbir’e teşekkür etti.