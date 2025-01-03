Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı’na ziyarette bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ziyareti ile ilgili yaptığı değerlendirmede Niksar’da olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, iki ilçe arsında işbirliği istişaresi ve fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan İsbir’e teşekkür etti.

Başkan İsbir ziyaretin anısına Başkan Tepebaşı’na yöresel ürün hediye etti.

