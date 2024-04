Yarın kendi sahasında çok kritik bir maça çıkacak olan Ahlatcı Çorum FK'da başkan Oğuzhan Yalçın taraftarlara seslenerek; "Kocaelispor maçında futbolcu kardeşlerimizi ve takımımızı yalnız bırakmayalım." dedi

'Türk futbolunun büyük bir camiası olan ve aramızda güzel dostluklar bulunan Kocaelispor ile oynayacağımız maçta kazananın dostluk olması en büyük temennimdir.' diyen Başkan Yalçın, Çorum'a hizmet etmekten her zaman gurur duyduğunu belirterek; "Doğup büyüdüğüm, karış karış bütün mahallelerini gezdiğim, ilçeleri ve köyleri ile Anadolu'nun medeniyet şehri Çorum. İki yıl önce başladığımız bu serüvende, 7'den 70'e hep birlikte büyük başarılar elde ettik. Bizler, farklı düşüncelere sahip tüm insanların, dini, dili, ırkı ne olursa olsun tribünlerde birleştiği, birbirine sarıldığı, toplumun her kesimiyle büyük güce sahip Çorumspor ailesiyiz. 56 yıl süren hasrete birlikte son verirken, büyük bir mücadele örneği gösterip geçtiğimiz yıl mayıs ayında bir üst lige çıkmanın haklı gururunu yaşadık.Ben sizin bir evladınız, kardeşiniz, abiniz olarak memleketime hizmet etmekten her zaman gurur duyuyorum. Yüce Allah'ın herkese nasip etmeyeceği önce futbolcu, sonrasında yönetici ve kulüp başkanlığı görevini ifa ederken, bunun haklı gururu ve onuru en içten duygularımla her zaman yaşıyor ve Allah'ıma binlerce kez şükrediyorum. Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Kocaelispor maçında futbolcu kardeşlerimizi ve takımımızı yalnız bırakmayalım. Maç sonucu ne olursa olsun, bir olalım, birlik olalım, hep beraber olalım. Türk futbolunun büyük bir camiası olan ve aramızda güzel dostluklar bulunan Kocaelispor ile oynayacağımız maçta kazananın dostluk olması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı