Çorum’da Ramazan Bayramı nedeniyle çarşı-pazarda hareketlilik yaşanıyor.

Gıdadan giyime, bir çok sektörde başlayan canlılık, esnafın yüzünü güldürüyor.

Haftasonu olması ve güzel haftayı da fırsat bilen vatandaşlar bayram alışverişine çıktı. Gazi ve İnönü Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

Bayram alışverişlerinin yoğun olduğu yerler olan Zafer Çarşısı, Ayakkabıcılar Arastası ve Gazi Caddesi’nde deyim yerindeyse iğne atsan yere düşmeyecek kalabalıklar göze çarpıyor.

Özellikle giyim mağazalarında uzun kuyrukların oluştuğu gözlemlendi.

Bayram kıyafeti için aileleriyle birlikte alışveriş yapan vatandaşlar, çocukları da ihmal etmiyor.