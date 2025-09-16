Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yürüme güçlüğü çeken vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Emine Yangın’ın, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını bildiren Birgül Yangın’ın talebini yerine getirdi.

Akülü sandalye teslimi sonrasında konuşan Başkan İsbir, “Suyolu Mahallemiz sakinlerinden Emine ablamızın akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Artık dışarı çıkacak, istediği gibi zaman geçirecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Kazasız iyi günlerde kullanması diliyorum” dedi.

Başkan İsbir’e akülü sandalye hediyesinden dolayı teşekkür eden Emine Yangın da “Belediye Başkanımız Taner İsbir, evimize gelerek bizi onurlandırdı. Ailemin yardımı olmadan yürümekte zorlanıyordum. Bundan sonra kendi işimi kendim görebileceğim için çok mutluyum. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.