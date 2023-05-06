FATİH BATTAR

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Teknofest'e katılan ve görsel tasarım ödülü kazanan Çorum'un yerli elektrikli otomobili ÇOGG'a bindi.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun makam aracı olan TOGG'u çevre yolunda geçereken önünü kesen aracı denemek isteyen Başkan Aşgın, ulusal medyanın da gündemine düşmüştü.

Aklı TOGG'da kalan Başkan Aşgın, TOGG'a binemeyince Çorum'un yerli otomobili ÇOGG'a bindi.

Duduoğlu Makina tarafından düzenlenen Hıdırellez şenliğine katılan Başkan Aşgın, TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli ÇOGG'u görünce aracın içine binerek test etti.