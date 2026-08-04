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Çorumlu Astsubay Yunus K.'nın eşi ve kızı feci kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yunus K. İznik'te otomobiliyle kaza geçirdi.

Kazada Yunus K. ağır yaralanırken, eşi Mehtap K. ile 3 yaşındaki kızı E.D.K kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen anne ve kızının vefatı ilçeyi yasa boğdu.

Anne-kız bugün Beylerçelebi Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa toprağa verileceği öğrenildi.

Muhabir: Fatih Battar