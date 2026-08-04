Çorumlu Astsubay Yunus K.'nın eşi ve kızı feci kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yunus K. İznik'te otomobiliyle kaza geçirdi.
Kazada Yunus K. ağır yaralanırken, eşi Mehtap K. ile 3 yaşındaki kızı E.D.K kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen anne ve kızının vefatı ilçeyi yasa boğdu.
Anne-kız bugün Beylerçelebi Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar