Çorum’da İl Trafik Komisyonu Osmancık-Cemilbey, Gazi ve İnönü Caddesi’nde hız limitleri ve İYC Farklı Seviyeli Kavşak yapımı nedeniyle iki ayrı karar aldı.

Söz konusu kararları Emniyet Müdürlüğü duyurdu.

Komisyonun aldığı karar doğrultusunda Osmancık-Cemilbey, Gazi ve İnönü Caddesi’nde hız limitleri yeniden düzenlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çorum İl Trafik Komisyonu başkanlığınca alınan karar doğrultusunda, şehir içi trafik akışının daha güvenli, düzenli ve akıcı hale getirilmesi amacıyla önemli bir karar alınmıştır. Bu doğrultuda, şehir merkezinde yer alan 4 ana cadde üzerinde, araç cinslerine göre uygulanacak yeni hız limitleri belirlenmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre caddeler ve geçerli olacak yeni hız limitleri şu şekildedir:

1.OSMANCIK CADDESİ (GELİŞ-GİDİŞ)

*Güzergah: Hız Sınırı Bölgesi başlangıcından, Mahmutevler 27. Sokak ile Özgürevler 23. Sokak kesişiminde bulunan kavşağa kadar olan kısım. (her iki yönde)

•Hız Limitleri: Otomobil, Kamyonet ve Panelvan için 70 km/saat; Minibüs ve Otobüs için 60 km/saat; Kamyon ve Çekici için 50 km/saat.

2.GAZİ CADDESİ (GELİŞ-GİDİŞ

•Güzergah: Çimento Farklı Seviyeli Kavşak başlangıcından, Emniyet Kavşağı bitişine kadar olan kısım. (her iki yönde)

•Hız Limitleri: Otomobil, Kamyonet ve Panelvan için 70 km/saat; Minibüs ve Otobüs için 60 km/saat; Kamyon ve Çekici için 50 km/saat.

3. CEMİLBEY CADDESİ (GELİŞ-GİDİŞ)

•Güzergah: Dalgıçlar Çimento Tesisleri ile Çorum Sanayi Sitesi 1. Cadde ve Bağcılar 8. Cadde kesişimindeki kavşak arasında kalan kısım (her iki yönde)

•Hız Limitleri: Otomobil, Kamyonet ve Panelvan için 70 km/saat; Minibüs ve Otobüs için 60 km/saat; Kamyon ve Çekici için 50 km/saat.

İNÖNÜ CADDESİ (GELİŞ-GİDİŞ)

•Güzergah: Burun Çiftliği Kavşağı ile Tuzcular Kavşağı arasında kalan kesim (her iki yönde).

•Hız Limitleri: Otomobil, Kamyonet ve Panelvan için 60 km/saat; Minibüs, Otobüs, Kamyon ve Çekici cinsi araçlar için 50 km/saat.

*Belirtilen bu güzergahlarda listelenen araçlar dışındaki diğer tüm araç türleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan yasal hız limitleri aynen uygulanmaya devam edecektir.

*Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri adına, yolun bakımından sorumlu olan Çorum Belediye Başkanlığı ve Karayolları 73. Şube Şefliği tarafından yol güzergahlarına yerleştirilecek yeni trafik işaret levhaları ile yatay işaretlemelere titizlikle uymaları gerekmektedir.”