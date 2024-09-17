Cumartesi günü Ankara Aktepe Stad’ında oynanan Yeni Malatyaspor ile Ahlatcı Çorum FK arasındaki maçı iki kulüp başkanı birlikte izledi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın maçın ilk yarısını protokol tribününde birlikte izlediler. İki başkan maçın devre arasında saha içinden geçerek takımların soyunma odasına gittiler.
Bu sırada Malatyaspor taraftarları kulüp başkanı Adil Gevrek’e büyük tepki göstererek istifaya davet ettiler.
İki başkan daha sonra protokole geçerek maçın ikinci yarısınıda aynı yerde izlediler.
Editör: Harun Akkaya