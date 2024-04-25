Ahlatcı Çorum FK başkanlık koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şehit çocukları oturdu.

Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Oğuzhan Yalçın koltuğu Şehit Habib Gökçe’nin kızı Miray Şah Gökçe’ye ve yardımcılığını ise Şehit Yunus İşcan’ın oğlu Yiğit İşcan’a devretti.

Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve Şehit ailelerini Çorum FK tesislerinde misafir eden Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın başkanlık koltuğunu iki şehit çocuğuna bıraktı.

İki şehit çocuğu başkanlık makamına oturur oturmaz aldıkları ilk kararda Ahlatcı Çorum FK’nın ligin 33. hafta maçında sahasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçı 15 yaşından küçük çocuklar için ücretsiz olmasınına karar verdiler.

Bu talep doğrultusunda Ahlatcı Çorum FK tarafından Şanlıurfaspor maçına gelmek isteyen ve pasoligi bulunan 15 yaş altı tüm çocukların biletleri Çorum FK kulübü tarafından ödenecek.

Başkan Oğuzhan Yalçın alınan bu karar doğrultusunda ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tekrar kutluyor, tüm kardeşlerimizi stadyuma bekliyoruz’ dedi.

Şehit Habib Gökçe’nin kızı Miray Şah Gökçe kulüp defterine yazdığı notta: ‘Çorumspor başkanımız Oğuzhan Yalçına tüm şehit çocukları adına bugün bizleri unutmadığı için teşekkür ederiz. Sevi seviyoruz başkanım notunu yazdı.

Şehit Yunus İşcan’ın oğlu Yiğit İşcan ise notunda ‘Sevgili Çorumspor başkanımıza bugün bizi bu koltuklara otuttuğu için teşekkür ederim. Eren abiyi çok severim’ notunu yazdı.