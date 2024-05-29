11. Geleneksel İskilipspor Halı Saha futbol turnuvası başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptılar.

Belediye İskilipspor kulübü tarafından bu 11. si düzenlenen ve 19 takımın mücadele ettiği turnuva ilçe halı sahada önceki akşam oynanan iki maçla başladı.

Turnuvanın başlama vuruşunu İlçe Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci birlikte yaptılar.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci açılışını yaptıkları turnuvanın hem sporun birleştirici gücünü hem de ilçemizin dinamizmini bir kez daha hissettiklerini söyledi. Çizikci yaptığı konuşmada:

‘Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarı dileklerimizi ilettik ve onların heyecanına ortak olduk. Sporun, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, sağlıklı yaşamı teşvik eden önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, böyle güzel etkinliklerde gençlerimizi ve sporcularımızı desteklemek, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Turnuvanın, ilçemizdeki spor kültürünü daha da yaygınlaştıracağına ve gençlerimizin enerjisini olumlu yönde kanalize edeceğine yürekten inanıyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyor, centilmenlik ruhu içinde keyifli maçlar geçirmelerini temenni ediyorum. İskilip Belediyesi olarak, sporun ve sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan herkese ve özellikle de Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat'a teşekkürlerimizi sunarız. Turnuvanın, birlik ve beraberlik içinde, dostluk havasında geçmesini diliyorum." dedi