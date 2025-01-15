Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesinin kariyer günleri etkinlikleri deva ediyor.

Kariyer günlerinin bu seferki konukları Başöğretmen Anadolu Lisesi mezunu Dr. Ramazan Yıldızhan ile Makine Mühendisi Enes Barlık oldular.

Okulun konferans salonunda yapılan program Müdür Başyardımcısı Mahmut Çelik’in konukların özgeçmişlerini okumasıyla başladı.

Daha sonra ise Kent Metal sahibi Makine Mühendisi Enes Barlık ve Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgiler verdiler. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programın sonunda Müdür Başyardımcısı Mahmut Çelik konuşmacılara teşekkür etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Enes Barlık'a, Kimya öğretmeni Ertan Söylemez de aynı zamanda eski öğrencisi olan Dr. Ramazan Yıldızhan'a teşekkür plaketi taktim etti.