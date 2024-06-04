Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Özel Pınar Koleji tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’nin konuğu oldu.

Pınar Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerle söyleşide bir araya gelen başsavcı ve savcıların görevlerinden bahsetti.

Öğrencilere neden Hukuk Fakültesini tercih etmeleri gerektiğini anlatan Ahmet Bektaş, Türk hukuk sisteminin güvenirliliği başta olmak üzere alanındaki konularla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Soru-cevap kısmının ardından Okul Müdürü Burak Kemeç katkılarında dolayı Bektaş’a teşekkür ederek, hediye ve çiçek verdi.