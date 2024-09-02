Yeni Adli yıl açılış töreninde konuşan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum’da adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, buna uygun fiziki koşulların oluşturulması adına Adalet Sarayı’nın gerek iç kısımları gerekse çevresi ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini aktaran Başsavcı Bektaş, Adliye ek binası projesinin son aşamaya geldiğini ve ihale sürecinin başlayacağını söyledi.

Başsavcı Bektaş; “Hukuk ve adaletin üstünlüğüne, koşulsuz bir bağlılıkla ülkemizin her tarafında vatandaşlarımıza adalet dağıtan, bağımsız ve tarafsız vasıflarına özenle sahip çıkan hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve tüm yargı çalışanlarımızın yeni adli yılını kutluyor görevlerinde üstün başarılar diliyorum.” dedi

‘ADLİYE EK BİNA PROJESİ SON AŞAMAYA GELDİ’

Yeni adliye sarayı için Adalet Bakanlığı nezdinde proje çalışmaları son aşamaya geldiğini yakın zamanda ihale süreci başlayacağını belirten Bektaş; “İlimizin en büyük eksikliklerinden olan adalet lojmanı ihtiyacı yapılan çalışmalar ile olumlu sonuçlanmış Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Ceza infaz kurumumuza gelen tutuklu ve hükümlü yakınların temel insanî ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal yaşam alanı ve mescit inşaatımız devam etmekte olup kısa süre içerisinde hizmete açılarak, ilimize yakışmayan bu kötü görüntülere son verilecektir. Gerek fiziki koşulların iyileştirilmesi, gerekse yürütülen adalet hizmetlerinin niteliği, niceliği ve hızını artıracak çalışmalarımız yeni adli yıl boyunca durmadan devam edecektir. 2024-2025 Adli yılın ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı