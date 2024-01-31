Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Tüm ceza infaz kurumunda gerek barınma, gerekse temel gereksinimler olan ısınma, iaşe ve sıcak su imkanı karşılanmakta olup herhangi bir aksama söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çeşitli iddiaların yer aldığını, bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğunu bildirdi.

Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 bayan koğuşu bulunduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Mevcut kapasite 90 kişi olarak planlanmıştır, Toplam kalan tutuklu ve hükümlü sayısı 63, anneleri ile birlikte kalan çocuk sayısı 3'tür ve her türlü ihtiyaçları yasalar çerçevesinde karşılanmaktadır. Tüm ceza infaz kurumunda gerek barınma, gerekse temel gereksinimler olan ısınma, iaşe ve sıcak su imkanı karşılanmakta olup herhangi bir aksama söz konusu değildir. Tüm hükümlü ve tutuklular devletimizin koruması ve güvencesindedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."