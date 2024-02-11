Türkiye'nin batısı yazdan kalma günler yaşıyorken, doğusunda ise yağan karın yüksekliği o bölgelerde yaşamın sürmesini engelliyor.

Türkiye'nin soğuğa teslim olan her köşesinde karla yapılan mücadele devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri de kardan kapanan yolları açmaya çalışıyor.

İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesi'nin yolundaki zorlu çalışmalar sürüyor.

Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Kar kalınlığı 5 metreyi buluyor

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Çalışmalar devam edecek

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.