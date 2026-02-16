Bay Depo Erkek Giyim Mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

‘Erkek giyimde tarzın deposu’ sloganı ile yola çıkan ve Can Biçer’in işletmeci olduğu Bay Depo Erkek Giyim Mağazası için dün açılış programı gerçekleştirildi.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Çakır Apartmanı No: 51/B adresinde faaliyete başlayan Bay Depo Erkek Giyim Mağazasının açılış kurdelesini yapılan duanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir kesti. Firma sahiplerine bol kazançlar dileyen Alper Zahir günün anısına hediye verdi.

Açılışa özel indirimlerin yapıldığı işletmede erkek giyim koleksiyonları tarzını yenilemek isteyenleri bekliyor.

Mağazadan ürün alan müşteriler isterlerse yeni kıyafetleri ile profesyonel fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektirebilecekler.