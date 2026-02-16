Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine yerinde, hızlı ve ücretsiz erişiminin sağlanması hedefiyle Ulukavak Mahallesinde Köprübaşı Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Bölge halkına kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyete geçen merkez; hastalık ortaya çıkmadan önce sağlığı korumayı hedefleyen önleyici, izleyici ve eğitici sağlık anlayışıyla çalışmalarını sürdürecek ve gebelikten çocukluk dönemine kadar yaşam boyu izlem modeliyle toplum sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni merkezle birlikte bölge halkının sağlık hizmetlerine yerinde, hızlı ve ücretsiz erişimi kolaylaşırken, İkbal, Hitit Evler ve Ulukavak Aile Sağlığı Merkezleri’nin de hasta yükü azalması bekleniyor.

Merkezde bebek, çocuk ve ergen izlemleri, gebe, lohusa ve üreme sağlığı danışmanlığı, aşılama hizmetleri ve bağışıklama programları, kronik hastalık takibi (hipertansiyon, diyabet, obezite vb.) kanser taramaları (meme, serviks ve kolorektal kanser), sigara bırakma danışmanlığı ve sağlıklı yaşam rehberliği ve koruyucu hekimlik, erken tanı ve düzenli kontrol hizmetleri etkin ve planlı şekilde yürütülecek.

Ayrıca bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda Sağlıklı Hayat Merkezine etkin yönlendirilmesi ve randevu süreçlerinin planlanmasıyla; beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, obezite ile mücadele hizmetleri, psikososyal destek, çocuk gelişimi danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, tütün bağımlılığıyla mücadele hizmetleri ile koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanacak.

bebek, çocuk ve ergen izlemleri, gebe ve lohusa takibi, aşılama hizmetleri, kronik hastalık kontrolleri, kanser taramaları ve sigara bırakma danışmanlığı gibi birinci basamak sağlık hizmetleri sunulacak.