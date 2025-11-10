Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Bayat’ta düzenlenen törenle anıldı.
Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Furkan Gözen, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde ilçede sirenler çaldı, hayat durdu.
Muhabir: Çorum Hakimiyet