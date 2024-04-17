Çorum 'un Bayat ilçesinden öğrenciler, Geleneksel Okçuluk İl Birinciliğinde dereceler elde etti.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Sahası'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan müsabakalara Bayat'ı temsilen Şehit Osman Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan öğrenciler katıldı.

Beden eğitimi öğretmeni Uğur Altuncu gözetiminde müsabakalara katılan Şehit Osman Anadolu Lisesi öğrencisi Evsanur Kaplan genç kızlar B il birinciliği, Abdülkadir Deve genç erkekler il birinciliği, Ömer Karakurt il ikinciliği ve Ahmet Çetin il üçüncülüğü, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Baki Çetin genç erkekler A il dördüncülüğü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Alıcı yıldız erkekler il üçüncülüğü, Berat Şahin küçük erkekler il dördüncülüğü elde etti.

Turnuvada Şehit Osman Anadolu Lisesi erkek takımı genç erkekler B il birinciliği, genç kızlar B il ikinciliği, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi erkek takımı genç erkekler A il ikinciliği, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yıldız erkekler il ikinciliği, küçük erkekler il üçüncülüğü ve Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu yıldız erkekler il üçüncülüğü dereceleri elde edildi.

Dereceye giren takım ve sporcuların bölge şampiyonasında Çorum 'u temsil edeceği bildirildi.