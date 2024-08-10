2023 yılının 6 Şubat'ında meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Resmi rakamlara göre 53 bin bin kişinin hayatını kaybettiği afette Türkiye'nin en büyük toğlu konut projesine imza atıldı.

El birliği ile yaraların sarıldığı bölgede anahtarlar teslim edilmeye başlanırken Türkiye'nin yerli ve milli markası Baykar da konut projesine destek oldu.

349 KONUT TESLİM EDİLDİ

Konut seferberliği kapsamında 3 şehirde toplam 1.012 hanelik kalıcı konut projesini yapan Baykar 349 haneyi depremzedelere teslim etti.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık." dedi.