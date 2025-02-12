CHP önceki dönem Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin dedesi, Hasanoğlan Köy Enstitüsü mezunu Bayram Akkaya (90) vefat etti.

İnşaat Mühendisi Atila Akkaya, Avukat Ertala Akkaya, Maliye Müfettişi Ayla Akkaya’nın babaları, CHP Belediye Meclisi Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi, Avukat Deniz Akkaya ve CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin dedeleri Bayram Akkaya, yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık sonucu evinde vefat etti.

Merhumun cenazesi 12 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Çorum Merkez Büyükdivan Köyü’nde toprağa verilecek.