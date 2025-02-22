DİSK/Emekli-Sen Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın, asgari ücretin yılın ilk ayından açlık sınırının altına düştüğünü, emekli aylıklarının ise açlık sınırının altındaki asgari ücretten dahi düşük olduğunu belirterek, “Emekliler, yıllardır asgari düzeyin altında yaşamlara mahkûm ediliyor. Bizlerden aldığımız aylıklarla karnımızı doyurmamız, faturalarımızı ve kiramızı ödememiz, doktor masraflarımızı karşılamamız bekleniyor” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, “Emekli aylığı zammı kısa uzun vadede enflasyonu artırarak ekonomik dengesizliklere yol açar” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Aydın, “Ekonomik dengesizliklerin nedeni sermaye yanlısı, deneysel ekonomi politikalarınızdan başka bir şey değildir. Gelin, aylık 14 bin lira ile siz yaşayın, evinizin ekonomisini siz dengede tutun” ifadelerini kullandı.

Bu ülkede yıllardır yüzü gülenlerin yalnızca iktidar ve sermaye olduğunu söyleyen Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu ülkede bir avuç azınlık karşısında milyonlar, umutsuz, mutsuz, karamsardır. Emekliler, bu ülkenin ekonomisinin kalkınması için yıllarca alın teri dökmüş yurttaşlardır. Bunca yıl emek vermiş milyonlarca yurttaşa insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak devletin sorumluluğundadır. Asıl dengesizlik, evini ısıtan bir emeklinin kirasını ödeyemediği; ilacına para yetiştiren bir emeklinin ekmek alamadığı bu düzeni yaratanlardadır. Yıllarca sendikamızın emekli aylıklarının düşürülmesine ve asgari ücretin çok daha gerisinde bırakılmasına karşı yükselttiği mücadele ve ısrarcı taleplerimiz sonucu 2018 yılında yılda iki kez verilmeye başlanan ve geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak verilmeye devam edilen emekli ikramiyeleri mevcut ekonomik koşullarda çoktandır anlamını yitirmiş bulunuyor. Oysa bayram ikramiyesi, emeklilerin çocukları ve torunlarıyla, güle oynaya geçirecekleri bayram günlerine işaret ediyor. Hiç değilse bir bayram sabahında emeklilerin yüzlerinin gülmesine, ertesi günü düşünmeden torunlarına bayram harçlığı vermelerine olanak tanınması anlamına geliyor. Ne var ki emeklilerin aylıkları ceplerine girmeden eriyip gidiyor. Müjdeler eşliğinde duyurdukları bayram ikramiyeleri ise borç batağındaki emeklilere bir gün olsun rahat nefes aldırmaya yetmiyor. Emekliler, her bayrama daha da yoksullaşarak giriyor. Emeklilere bayramlaşmak çok görülüyor. İktidarın emeklilere reva gördüğü bu düzen, emekçilerden ve emeklilerden aldıklarını sermayeye peşkeş çekmekten ibarettir. Bu düzen, bizden aldıklarıyla bayram edenlerin düzenidir. Bu düzeni değiştirdiğimiz gün, bayram günümüz olacaktır. Milyonlarca emekliyi, kendi mutlulukları, kendi bekaları, kendi servetleri için sefalete sürükleyenlerle bayramlaşmıyoruz. Haklı taleplerimizi dile getirmekten vazgeçmiyor; emeklilerin temsil edilmediği masalarda karar verilen üç kuruşluk bayram ikramiyelerini kabul etmiyoruz. Bayram ikramiyelerimizin asgari ücretin altına düşmeyecek biçimde güncellenmesi gerektiğini, inatla, ısrarla vurguluyoruz.”