Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda konuştu. Kamu çalışanlarına müjde veren Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağını söyledi

Yaklaşan Ramazan Bayramı için kamudaki tatil süresini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz" dedi.