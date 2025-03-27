Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini vererek, "Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.