Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu.
Erdoğan, konuşmasında Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini vererek, "Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.
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