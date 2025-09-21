CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkanvekili seçimi yapıldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00’da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı.



ADAYLAR



Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.





1. TUR SONUÇLARI



AK Partili üye 19, CHP'li üye 18 oy aldı.



2. TUR SONUÇLARI



AK Partili üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.



Geçersiz sayılan bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi.

3. TUR SONUÇLARI

AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18, bir oy geçersiz sayıldı.



4. TUR SONUÇLARI



AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18, bir oy geçersiz sayıldı.

SEÇİM 5.TURA KALDI



5. turda da eşitlik bozulmadı. Her iki parti de 18'er oy aldı. Bu nedenle kura çekimine gidildi. Başkan vekilliğini kurayla CHP'li İbrahim Kahraman kazandı.



GEÇERSİZ SAYILAN OY

GERGİNLİK YAŞANDI

Diğer yandan dördüncü turda da her iki aday eşit oy aldı. Her iki adayın da 18 oy aldığının açıklanmasının ardından salon karıştı. Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler toplantı odasına alındı.

'MİLLİ ŞEF' DÖNEMİ

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleşen Belediye Başkan Vekili seçimi, demokrasi tarihine kara bir sayfa olarak geçti. CHP’nin adayı, hem aday olarak seçime girdi hem de meclis oturumunu yönetti. Alınan kararlar ise tam anlamıyla “milli şef dönemi”ni hatırlattı.

Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada ufak bir çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. Ancak aynı meclisi yöneten CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada, soyadı okunmaz halde karalanmış olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.

Böylece CHP’li aday, kendi aleyhine olabilecek bir oyu geçersiz sayarken, lehine olacak tartışmalı bir pusulayı geçerli saydı. Bu tutum, seçim sürecini kuraya götürme çabasının açık göstergesi.

Bayrampaşa’da yaşanan bu skandal, “CHP’nin milli şef zihniyetine geri döndüğü” yorumlarına yol açtı.



CHP'NİN ÜYE SAYISI DÜŞMÜŞTÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı.

Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü. Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?



Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı.



Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.