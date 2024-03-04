Sivas’tan Tokat’a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Tokat’ın Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Aşgın mesajında; "Tokat Reşadiye yakınlarında yaşanan trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Cumhur İttifakı ortağımız Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici ve araçta bulunanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı