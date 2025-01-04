Bedelli askerlik ücretinde yeni ücret binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyordu.

Enflasyon verileri ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Böylece bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşti.

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

BEDELLİ ASKERLİK 2025 ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında, memur maaşı belli oldu ve buna bağlı olarak bedelli askerlik ücreti de güncellendi.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Peki zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK

ÜCRETİ NE KADAR OLUR?

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti. 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243.013 TL olması bekleniyor.

KESİNLEŞEN

RAKAM MSB

TARAFINDAN

DUYU-

RULACAK

Kesin rakamlar, Ocak 2025'in ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar, açıklanacak yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecekler. (Haber Merkezi)