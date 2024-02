Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, Çorum Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Aday adaylığı ile ilgili bir açıklama yapan Onan; "Ben bir Türk Milliyetçisiyim. Çorum'da Türk milliyetçiliği adına belediye başkanı adayı olma kararı aldım. Zafer Partisi adayı olarak partimizi ve Türk milliyetçiliği fikrine mensup tüm arkadaşlarımızı sahiplenmek adına aday olmaya karar verdim. Doğduğum günden beri yüksek tahsil hayatım ve ilk mesleki çalışma yerim dışında daima Çorum'da yaşadım. Şehrimizin her mahallesinde, her sokağında nefes aldım. Şehrin her insanına yakın durdum. Şehrin her sorununa aklım ve fikrim ile sahip çıkıp, katkıda bulunmaya çalıştım. Yaşam alanımız, şehrimiz Çorum için, şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimiz için aday olmayı bir görev olarak kabul ediyorum. Bu görev yarışı ve çalışmasında Zafer Partisi adına, Çorum şehri adına, Çorum halkı adına biz de sahada olacağız." dedi