Makedonya’da yapılan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor’un minik sporcusu Begüm Akpınar zorlu rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan Çocuklar Balkan Karade Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübünden Begün Akpınar +40 kiloda mücadele etti.

Akpınar ilk turda Sırp rakibini ikinci turda Yunan rakibini üçüncü turda Makedonya’lı rakibini yarı finalde ise Bosnalı rakibini yenerek finale yükseldi.

Final maçında diğer Bosna Hersekli sporcu M. Zagorac ile karşılaşan Begüm Akpınar rakibini yenerek ilk kez katıldığı böylesine önemli bir organizede şampiyonluk madalyasını kazandı.

Çorum Belediyespor ve U 12 Teknik Kurulu üyesi Samet Türe sporcularının bu başarısında emeği olan milli takım antrenörü Sevgi Güler ve kulüpteki antrenörlerini tebrik ederek bu başarının gelecek adına son derece umut verici olduğunu belirterek kulüp yönetimine destekleri için teşekkür etti.