Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Halil Özturan yönetimindeki Bekir Aksoy İlkokulu Taekwondo kursunda kuşak heyecanı yaşandı.

Okul Spor Salonunda yapılan kuşak sınavına Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli, Muay Thai İl Temsilcisi Zirvespor Kulübü Başkanı Fahrettin Öztemiz ile Antrenör Halil Özduran’dan oluşan komite gözetiminde yapıldı.

Değişik kuşaklarda sporcular bir üst kuşağa geçmek için hünerlerini sergilediler. Sınav sonunda başarılı olan sporcuların yeni kuşakları sınav komitesi üyeleri ve sporcu velileri tarafından takıldı.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli çocukların heyecanına ortak olmak ve onların başarısını görmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek bu sporcular arasından ilimizi ve ülkemize başarılı sporcular çıkacağına inandığını söyledi. Kepçeli ayrıca Bekir Aksoy İlkokulu Taekwondo takımı ve Zirvespor Kulübü takımı sporcu ve hocalarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kepçeli ayrıca her çocuğun bir gelecek olduğunu bunun bilince velilerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi.