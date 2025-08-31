Bekiroğlu Konağı sahibi Mustafa Bekiroğlu ile Nihal Bekiroğlu çiftinin oğlu Bekir Alp sünnet oldu.

Çocuk gezdirme töreninin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

F B I M G 1756625386726Afra Düğün Salonu'nda gerçekleşen yemeğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti eski Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, Bekiroğlu ailesini kutlar, Bekir Alp'e sağlıklı, uzun ömürler diler.

Muhabir: Murat Karasu