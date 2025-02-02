Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, 2025 CMK ücret tarifesinin beklentilerini karşılamadığını belirterek, meslektaşlarından özür diledi.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2025 yılı Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarife kapsamında, ücretlere yüzde 40 oranında artış yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baro Başkanı Turan Kalıpcı, meslektaşlarının umutla beklediği CMK ücret tarifesinin beklentileri karşılamadığını belirterek, “Öncelikle Birlik Başkanımız Ramiz Erinç Sağkan nezdinde verilen mücadele için birlik başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Her ne kadar Adalet Bakanlığımızca daha yüksek artış yapılması için gayret gösterilmiş ise de neticeten Maliye Bakanlığının kabulü ile yüzde 40 ancak artış yapılmıştır” dedi.

CMK ücretinin son yıllarda enflasyon oranlarının üstünde artış yapılmış olsa da geçmiş yıllardan gelen CMK ücreti sorunu nedeniyle hala angarya sayılabilecek bir ücrette olduğunu ifade eden Turan Kalıpcı, “Avukatlık asgari ücret tarifesinde 48 bin TL olan Ağır Ceza Mahkemesi vekalet ücretinin CMK ücreti olarak 9 bin 871 TL ödenmesi kabul edilemez.

Bu itibarla meslektaşlarımız için Çorum Barosu olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Yargı Reformu strateji belgesinde kapsamında CMK ve Adli Yardım ücretlerinde KDV’nin kaldırılması yine diğer tüm avukatlık ücretlerinde KDV oranlarının düşürülmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın savunma haklarını kısıtlamadan meslektaşlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ama, fakat, lakine sığınmaksızın avukatlık asgari ücretin bile 1/5 fiyatında belirlenen CMK ücretinden dolayı Çorum barosuna mensup avukat meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm meslektaşlarımdan özür diliyorum.” diye konuştu.