Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, üçüncü kez dede oldu.

İki kız torununun ardından, üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Gelgör’ün üçüncü torununa Göktuğ ismi verildi.

Sosyal medya hesabından, üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu paylaşan Başkan Gelgör, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yüce Allah, iki güzel kız torunumuzun ardından üçüncü kez torun sevgisini bizlere nasip etti, çok şükür. Torunum Göktuğ Gelgör aramıza hoş geldin. Rabbim sana sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Bizlere de seni vatana, millete ve ailene faydalı bir evlat olarak yetiştirmeyi nasip etsin inşallah”