Tahmini Okuma Süresi: dakika

MURAT ÇETİN

Çorum Belediyesi’nin 80 dönümlük araziye ektiği buğdayların hasadı yapıldı.

Hasadın ardından buğdaydan elde edilecek un, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Geçtiğimiz yıl ayçiçeği ekimi yapılan Konaklı terfi istasyonu yananındaki 80 dönümlük arazide bu kez ihtiyaç sahipleri için ekmeklik buğday yetiştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla bugün Konaklı köyünde buğday hasadı gerçekleştirildi.

30 yıldır boş duran araziyi tarıma kazandırdıklarını dile getiren Aşgın “Geçtiğimiz yıl bu alana ayçiçeği ektik ve güzel bir hasat sonucunda ayçiçeklerimizden yağ elde ettik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kayıtları bulunan 2 bin ailemize 4 tonluk bu yağları ulaştırdık. Bu yıl da bu muazzam alana buğday ektik ve bugün de hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Buğdaydan elde edilecek unları 10 kilogramlık paketler halinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.” dedi