Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada 31 yaşındaki belediye personeli Halil Durmaz feci şekilde can verdi. Yol kenarında otları biçen Durmaz'ın kontrolden çıkan bir aracın çarpması sonucu öldüğü bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma​'da ilçesinde feci bir ölüm yaşandı. Seyir halindeki bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atmaya başladı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında otları biçen belediye çalışanı Halil Durmaz'a çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!

Kazayı görenler hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durmaz, iki gün yoğun bakımda süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, araç sürücüsü A.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. A.N.Y. 2 gün sonra gelen Halil Durmaz'ın ölüm haberinin ardından yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.