Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü nedeniyle Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz.Çelebi Ayvaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz.Sertan Saygı Çalışkan hazır bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat 25 Eylül Dünya Eczacılar Gününü kutlayarak meslek mensuplarına başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz.Çelebi Ayvaz, belediyenin her alanda kendilerinin yanında olduğunu ve bundan dolayı eczacılar olarak memnun olduklarını dile getirerek yönetim kurulu ve meslektaşları adına teşekkür etti.

Öte yandan 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü münasebetiyle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de eczacıları işyerlerinde ziyaret ederek karanfil takdim etti.