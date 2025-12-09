Çorum Belediyespor Yıldız Güreş takımına malzemeli ziyaret. Yıldızlar Serbest Güreş Liginde başarılı dereceler elde eden Çorum Belediyespor güreş takımını Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federsyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, SporHizmetleriMüdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu katıldı.

Ziyaret sırasında Çorum Belediyesi güreş takımını malzemeleri verildi. Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ziyaret sırasında müdürleri güreşe katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.