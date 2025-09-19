Çorum Belediyesi tarafından, Cuma namazı çıkışında 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, ebediyete irtihal etmiş gaziler anısına vatandaşlara helva ikram edildi.

Çorum Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nde vatan uğruna canını ortaya koymuş ve bugün hayatta olmayan gazileri unutmadı. Bu çerçevede, Cuma namazının ardından Ulu Cami başta olmak üzere şehrin merkezi camilerinde vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Vatan sevgisinin en yüce mertebelerinden birinin gazilik olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "19 Eylül Gaziler Günü’nde, aziz vatan uğruna kahramanca mücadele etmiş, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.