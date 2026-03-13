Çorum Sobacılar, Çilingirler ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, 24 Mart 2026 tarihinde yapılacak genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Genel kurulun 24 Mart 2026 Salı günü saat 11.00’de Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Görevde bulunduğu 4 yıllık süre boyunca oda üyelerine ve meslektaşlarına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten İlhan, “Odamızı bölüp parçalamaya yönelik çeşitli girişimlere rağmen, dar bütçeyle odamızı ayakta tutmaya çalıştık. Hiçbir esnafımızın başka bir odaya geçmesine izin vermedik” dedi.

Ekonomik zorluklara rağmen esnafın yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan İlhan, uygun koşullarda işyeri sahibi olunabilmesi için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Projeyle yaklaşık 20 esnafın işyeri sahibi olacağını belirten İlhan, “Bu proje kapsamında ayrıca Çorum’da hiçbir odada bulunmayan, sadece bizim odamızda olacak bir toplantı salonunu da esnafımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Yeni dönemde de esnafın talepleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren İlhan, işyeri sayısını artırmayı ve oda üyelerinin ihtiyaç duyduğu yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

İlhan, “Esnafımızdan yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır düsturu ile desteklerine talibiz” ifadelerini kullandı.