Ankara’nın Mamak ilçesinde görev yapan Çorumlu Uzman Çavuş Murat Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 36 yaşında hayata veda eden Arslan’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Kirenci köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Mamak’ta ikamet eden Murat Arslan için Kirenci köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Merhumun cenazesi dün ikindi namazının ardından gerçekleştirilen askerî törenle toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zubeyir Tuncel, askeri yetkililer, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.