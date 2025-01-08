Çorum Belediye Meclisinin AK Partili Üyesi Erdoğan Cengiz, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın TBMM’de yaptığı bir konuşmada AK Parti’nin türbanlı kadın milletvekiline karşı sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Cengiz’in, Milletvekili Tahtasız’ın sözlerine, “40'lı 50'li yılları hatırlayın. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak, 28 Şubat’ta sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve öğretim haklarını ellerinden almak, siz bunları yaparken laikliğin gereği olarak mı yaptınız” diyerek tepkisini dile getirmesinin ardından meclis sert tartışmalara sahne oldu.

CHP’li meclis üyeleri Erdoğan Cengiz’in, 40’lı-50’li yıllar ile ilgili söylediklerinin doğru olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdiler. Yaşanan gerginliğin ardından toplantı kaldığı yerden devam etti.

Sözlerine 2024 yılı Aralık ayında ihalesi yapılan Delice-Çorum hızlı tren yolu projesine değinerek başlayan Erdoğan Cengiz, “Geçen ay içerisinde basınımız ve halkımızın da gündeminde olan hızlı tren ihalesi gerçekleştirilmiştir. İnşallah ihalesi yapılan hızlı tren projesinin süresi içerisinde bitirilip halkımızın hizmetine sunulacağına inanıyorum. Hızlı tren demiryolu projesinin uygun olmadığı daha acil yatırımlar varken buna ne gerek var, işçi ve memurun hakları verilmeyip neden böyle bir projeye para aktarıldığı gibi, ulusal ve yerel basında haber yaptırarak Çorumlu hemşehrilerimizi umutsuzluğa ve mutsuzluğa sevk ederek üzdünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız hızlı tren demiryolu projesinden asla geri adım atmayacaklarını, ana muhalefetin tüm engellemelerine rağmen yatırım mutlaka hayata geçirecekleri garantisini vermiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ulaştırma ve altyapı bakanımıza milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum milletimize ve şehrimize hayırlı olsun inşallah” dedi.

“Hızlı tren ile ilgili muhalefetlik yapanlara sesleniyorum” diyerek sözlerine devam eden Cengiz, “Ağustos 2022'de de Sungurlu Barut Fabrikasının yatırımına başlanacağı zaman da aynı şeyleri yaşamıştık. Aynı zihniyet o gün de oraya karşı çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklaması üzerine Çorum halkını hayal kırıklığına uğratmıştır.

Büyük yatırımlarda, benzer yöntemlerle ihale edildiğine göre Çorum'a yatırım gelince mi şeffaflık diye bağırıyorsunuz. Bu yapılan büyük projeyi hazmedemeyenler bu hızlı trene binmesinler kara treni beklesinler belki gelir. Muhalefetin de geçmişte de Türkiye'nin en büyük projelerine nasıl karşı çıktıklarını unutmamak gerekiyor. Bunlar memleketin hayrına olan bütün projelere karşılar. Türkiye Birleşmiş Milletler ambargosunu deliyor, ne işimiz var Libya'da, PYD bize mi saldıracak Irak ve Suriye'den askerlerimizi çekelim. Maalesef Azerbaycan'a yardım gönderiyoruz diyen bir zihniyetle Somali tezkeresini hayır diyenlere geleceği inşa etmek gerçekten zor.

Evet bunlar Türkiyemiz egemenliği ve güvenliği için bu tür projelere de karşılar. 2025 yılında muhalefetin de artık düşünme biçimini değiştirmesi gerekiyor. Artık Ana muhalefet yoktur muhalefet var. Bu parti giderek ittifak ortaklarının rengini alıyor. Bu benzerlik siyaset diline ve üslubuna da yansımıştır. Yani atalarımız ne demiş üzüm üzüme baka baka kararıyor. 2025'te de Türkiye dış siyasette olduğu gibi iç siyasette de kaostan beslenenlerle mücadele edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız sırtını Batı başkentlerine, terör örgütü PKK'ya, YPG'ye yaslayanlara inat her zaman olduğu gibi sırtını millete yaslayarak yol yürümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada başörtüsü sorununa dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Nihal Ayan’ın, konuşmasının bir bölümünde Türkiye'deki başörtüsü sorununa dikkat çekmesinin ardından CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın, "Senin de mi başörtünü çıkardılar" ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Cengiz, “Mehmet Tahtasız yakışıksız ve art niyetli sözler sarf etmiştir.

Sayın Tahtasız’ı bu nefret ve düşmanca tavrından dolayı kınıyorum. Sizlerin laiklik anlayışı bu mu? 40'lı 50'li yılları hatırlayın; Camilerin kapısına kilit vurmak,

camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak,

28 Şubat artığı olan ve sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve öğretim hakları ellerinden almak, siz bunları yaparken laikliğin gereği olarak yaptınız. Bizler laiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırsa inansınlar, dini inanç ve ibadet hürriyetlerinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyoruz. Sizler ne anlıyorsunuz. Müslümanların inanç özgürlüğünü prangalar altına alınmasını anlıyorsunuz. Bizler evrensel laiklikten yanayız, siz de Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğiniz bir laiklik kavramını bizlere dayatıyorsunuz. Değerlerimizin aşağılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklara ait olmayan kavramları kutsayanların bu millete reva gördükleri zulümleri hiçbirimiz unutmuş değiliz. Çağdaşlaşma, laikleşme, batılılaşma, medenileşme adına, ezanlar susturuldu Kur'an eğitimi yasaklandı medreseler kapatıldı, itiraz edenler darağacına çekildi. Halka rağmen halk için hareket edenler milletin değerlerine düşmanlığı, milleti aşağılamayı ilericilik diye yutturmaya kalktılar. Bu tür eylem ve söylemler aziz milletimizin iradesine, inançlarına kültür ve tarihine düşmanlıktır” ifadelerinin ardından CHP’li Meclis Üyeleri sert tepki gösterdi. Tartışmaların ardından toplantı kaldığı yerden devam etti.