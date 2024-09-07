Çorum Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı bugün yapılacak.

Belediye Hizmet Binasında Meclis Salonunda saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

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“Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, Çepni Mahallesi 4055 ada 7 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Bahçelievler Mahallesi 481 ada 1 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Ayarık Mahallesi 4424 ada 118 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Kunduzhan Mahallesi 5200 ada 1 no’lu parselin batısında yaklaşık 6500 metrelik alana yönelik imar planı değişikliği teklifi, 9 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, 2024 yılı ek ücret tarifesi.”

Editör: Fatih Akbaş