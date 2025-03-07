Çorum Belediye Meclisinin mart ayı toplantısı bugün yapılacak.

Meclis salonunda saat 15.00’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

Pazar fiyatlarını gören milletvekili isyan etti! Pazar fiyatlarını gören milletvekili isyan etti!

“Kadro iptal ve ihdas, boş kadro ihdas, Çorum Belediye Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası arasında ortak hizmet projesi, Enerji Kentleri Birliği’ne üye olunması, 4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Yavruturna Mahallesi 776 ada 7 ve 8 nolu parseller için imar planı değişikliği talebi, Çoraklık mevkii 586 ada 8 nolu parsel için imar planı değişikliği talebi, Pancarlık Köyü 121 ada 22,23,24,25,26,27,28 ve 30 nolu parseller için imar planı değişikliği talebi, Deliler Köyü 146 ada 6 ve 7 no’lu parseller için imar planı değişikliği talebi.”

Editör: Fatih Akbaş