Çorum Belediye Meclisinin mart ayı toplantısı bugün yapılacak.

Meclis salonunda saat 15.00’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Kadro iptal ve ihdas, boş kadro ihdas, Çorum Belediye Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası arasında ortak hizmet projesi, Enerji Kentleri Birliği’ne üye olunması, 4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Yavruturna Mahallesi 776 ada 7 ve 8 nolu parseller için imar planı değişikliği talebi, Çoraklık mevkii 586 ada 8 nolu parsel için imar planı değişikliği talebi, Pancarlık Köyü 121 ada 22,23,24,25,26,27,28 ve 30 nolu parseller için imar planı değişikliği talebi, Deliler Köyü 146 ada 6 ve 7 no’lu parseller için imar planı değişikliği talebi.”