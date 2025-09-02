Çorum Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Meclis salonunda saat 15.00’da başlayacak olan toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

Mecliste görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Kadro iptal ve ihdası, Kazıklıkaya köyüne içme suyu verilmesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Karate Federasyonu ile ortak hizmet projesi yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi, 9 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Gülabibey Mahallesi 1568 ada batısında imar planı değişikliği talebi”