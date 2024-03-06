Çorum Belediye Meclisi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde son toplantısını yapacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında 8 Mart Cuma günü saat 16.00’da yapılacak olan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Mevcut meclis üyelerinin son toplantısında görüşülecek olan gündem maddeleri ise şunlar:

“Türk Ocakları Çorum Şubesi ile ortak hizmet proje yapılması. İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis yapılması. Trampa için belediye başkanına yetki verilmesi. Trampa için belediye başkanına yetki verilmesi. Hamur Belediye Başkanlığı ile ortak hizmet projesi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi. Türkiye Oryantiring Federasyonu ile ortak hizmet proje yapılması. 06.10.2023 tarih ve 154 Sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itiraz. 07.11.2023 tarih ve 167 Sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itiraz.”

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin ardından oluşacak yeni meclis nisan ayında belirlenecek olan bir günde toplanarak çalışmalarına başlayacak.