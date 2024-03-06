Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekât konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekât bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "2024 Yılı Zekât İyilik Buluşmaları" düzenleniyor.

Çorum İl Müftülüğü de din gönüllülerinin katılımıyla "Zekât İyilik Buluşmaları’ toplantısı düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum'da bulunduğu 5 yıllık görev süresi boyunca Türkiye Diyanet Vakfı’na verdiği desteklerden yaptığı hizmetlerden bahsetti. Ardından Isparta'ya tayin olması sebebiyle helallik isteyip yapılan hizmetlere, emanetlere sahip çıkılmasını istedi.

Daha sonra kürsüye gelen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya ise zekât ibadetinin önemine dikkat çekerek, Diyanet İşleri Başkanlığının zekât konusunda dünyanın dört bir yanında Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ciddi ve güçlü bir şekilde faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Devlet Tiyatro Salonunda yapılan programın ardından müftülük toplantı salonunda il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri ile bir araya gelen Davut Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın zekât faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.