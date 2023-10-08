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HARUN AKKAYA

Çorum Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ile başlayan toplantıda gündem dışı konuşma yapan Başkan Aşgın, Ekim ayı içerisindeki önemli günlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çorum Belediyesinin Dodurga’da devam eden Millet Bahçesi projesine Oba çadırı desteği vermesini öngören madde oy birliği ile kabul edildi.

Üçüncüsü çekilecek olan Herkes Yapamaz-3 filmine belediyenin maddi destek vermesinin talep edildiği gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantının arkasından ise KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyet meclisi ziyaret etti. Bülent Bebek meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Pile Köyü'nde yaşananlara değindi.